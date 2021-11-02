وفاة "حمدة الخياطة" يثير جدلاً في الأردن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

أثار تسبب مدير مصنع في الأردن بوفاة سيدة تعمل خياطة، واسمها حمدة، حالة من الغضب والجدل في البلاد، بعدما انتشرت عبر مصادر محلية أنباء عن وفاتها بعد إهانتها من رئيسها في العمل، وكبت حزنها وقهرها في داخلها، ما عرضها لنزيف قوي أدى لوفاتها.

