- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وفاة "حمدة الخياطة" يثير جدلاً في الأردن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021
الخليج 365- متابعات
أثار تسبب مدير مصنع في الأردن بوفاة سيدة تعمل خياطة، واسمها حمدة، حالة من الغضب والجدل في البلاد، بعدما انتشرت عبر مصادر محلية أنباء عن وفاتها بعد إهانتها من رئيسها في العمل، وكبت حزنها وقهرها في داخلها، ما عرضها لنزيف قوي أدى لوفاتها.
وذكرت مصادر أردنية أن مدير مصنع في منطقة الأزرق بالأردن أهان السيدة وهددها بفصلها من عملها، وتعمد الإساءة لها والصراخ عليها أمام زملائها وزميلاتها، لتتعرض لنوبة حزن شديدة أودت بحياتها في النهاية.