حالات التسمم في حادثة "الفلافل" في ميسان العراقية تقارب الـ400 حالة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الناطق الإعلامي باسم صحة ميسان محمد الكناني، إن "حصيلة حالات التسمم في المحافظة ارتفعت إلى 390 حالة تسمم، غالبيتهم غادروا المراكز الصحية باستثناء 17 حالة حرجة ما تزال تحت العناية المركزة".

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق أعلن، أمس الاثنين، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب مطعم فلافل ومتهمين، على أثر تسمم عشرات المواطنين، وتسجيل حالة وفاة من بينها.

وأظهر مقطع مصور تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة مهاجمة ذوي المتوفى للمطعم المذكور وتحطيم واجهته.

وأمس الاثنين، أعلنت دائرة صحة ميسان ارتفاع حصيلة الإصابات في حالات التسمم في مطعم الفلافل الواقع في مدينة العمارة مركز المحافظة إلى 240 حالة، مرجحة وجود "فيروس مائي" وراء الحادثة.