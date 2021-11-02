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تسمم 70 شخصا في أحد المطاعم السعودية... والسلطات تتحرك

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دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت قناة "الإخبارية"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن محافظة صبيا قررت إغلاق مطعم للوجبات الجاهزة تسبب في إصابة ما يزيد عن 70 شخصا بحالة تسمم، وقررت فتح تحقيق عاجل في أسباب الواقعة.

وبدأت السلطات السعودية في عملية أخذ عينات من المصابين والعاملين في المطعم والمواد الغذائية، من أجل فتح تحقيق موسع وعاجل، وذلك بالتوازي مع

نقل جميع المصابين إلى مستشفى صبيا العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ونوهت السلطات السعودية إلى أنها قررت إغلاق المطعم، في البداية، وبعدها تقرر إجراء عقوبات أخرى بناء على التحقيق الذي يتم إجراؤه، حاليا، ومن المحتمل وصول الغرامة المالية على المطعم إلى 70 ألف ريال، كما ينص القانون.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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