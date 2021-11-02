شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطنى التونسى يحبط 9 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أحبطت وحدات تابعة للأقاليم البحرية للحرس الوطني التونسي خلال الـ24 ساعة الماضية 9 عمليات اجتياز للحدود البحرية، كما ألقت القبض على 127 شخصًا يحملون جنسيات دول أفريقية مختلفة.
وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم الثلاثاء، أن وحدات الحرس الوطني صادرت عدة مراكب بحرية وسترات نجاة، ذلك في الوقت الذي أذنت فيه النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأن الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم.
وكانت قد أحبطت وحدات الحرس الوطني التونسية، 6 عمليات اجتياز للحدود البحرية، وتمكنت من إنقاذ 125 مهاجرا غير شرعي من الغرق.