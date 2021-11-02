الحرس الوطنى التونسى يحبط 9 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلال 24 ساعة

وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان اليوم الثلاثاء، أن وحدات الحرس الوطني صادرت عدة مراكب بحرية وسترات نجاة، ذلك في الوقت الذي أذنت فيه النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأن الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم.