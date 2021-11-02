شكرا لقرائتكم خبر عن ميشال عون: تعيين سارة منقارة مستشارة خاصة للحكومة الأمريكية فخر للشعب اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون والسيدة اللبنانية الأولى ناديا الشامي عون الشابة سارة منقارة، على تعيين الرئيس الأمريكى لها مستشارة خاصة للولايات المتحدة لحقوق ذوى الاحتياجات الخاصة الدولية، واعتبرا أن هذا التعيين يشكل مصدر فخر واعتزاز لأهلها، وأصدقائها، وللشعب اللبناني بأسره، لأنه يعكس صلابة إرادتها التي دفعتها لتكون ناشطة لبنانية وعالمية في مجال حقوق ذوي الحاجات الخاصة ومناضلة من أجل دمجهم في المجتمع، إضافة إلى الثقة التي حظيت بها لدى أعلى السلطات في الولايات المتحدة الأمريكيةوفق بيان لرئاسة لبنان.

ويتيح منصب منقارة، وهي من مدينة طرابلس، التأكد من أن الدبلوماسية الأميركية والمساعدات الخارجية، تروج وتحمي حقوق الأشخاص من ذوي الحاجات الخاصة في كافة أنحاء العالم.

ويذكر أن منقارة هي مؤسسة جمعية Empowerment through integration، أو "التمكين من خلال الدمج" التي تعنى بدمج المعوقين في كافة مؤسسات المجتمع. وهي كانت شاركت مع جمعيتها في نشاطات "أسبوع الاستقلال" الذي أقيم في القصر الجمهوري في العام 2018 في الذكرى 75 للاستقلال، برعاية اللبنانية الأولى السيدة ناديا عون، وعملت مع ورش العمل التي استحدثت يومها من اجل التوعية والتشجيع على حماية حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.