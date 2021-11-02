شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية الانتخابات بليبيا: شروط الترشح لمنصب الرئيس على منصاتنا تم نشرها بالخطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عضو المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عبد الحكيم بلخير، اليوم الثلاثاء، أن شروط انتخاب الرئيس التي ظهرت على الصفحة الرسمية للمفوضية العليا للانتخابات في طرابلس قديمة وقد نُشرت بالخطأ وتم حذفها.

كانت وسائل إعلام ليبية قد نشرت ما قالت أنه شروط الترشح للانتخابات الرئاسية لشغل منصب رئيس الدولة والمقرر عقدها في ديسمبر المقبل.

وتضمنت الشروط أن يكون المترشح مسجلا بسجل الناخبين، وأن يكون مسلما من أبوين ليبيين مسلمين، وأن يقدم إقرارا بعدم حمله لجنسية دولة أخرى عند ترشحه، وعدم حمل أي من والديه أو زوجته لجنسية دولة أخرى، وألا يقل عمره يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة معتمدة وأن يكون متمتعا بكافة حقوقه المدنية.

كما تضمنت الشروط، أن يقدم إقرارا بعدم حصوله على حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ويرفق بهذا الإقرار شهادة الحالة الجنائية، وأن لا يكون قد صدر بحقه قرار بالعزل التأديبي، وأن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته وأولاده القصر داخل البلاد وخارجها.

كذلك، ألا يكون المترشح موظفا بالمفوضية أو لجانها الانتخابية أو عضوا بإحدى لجان الاقتراع وأن يُزكى من قبل عدد لا يقل عن 5000 ناخب مسجلين بقاعدة بيانات تسجيل الناخبين، وأن يودع في حساب المفوضية مبلغا قدره 10000 دينار ليبي.

وتضمنت الشروط أيضا، أن يكون لائقا صحيا، ويقدم التقرير الطبي المعتمد من السلطات الصحية في البلاد، وأن يقوم بتوكيل من يفوضه باستكمال إجراءات الترشح وكل ما يتعلق بإجراءات العملية الانتخابية التي تقرها لوائح وإجراءات المفوضية.