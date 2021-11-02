شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدعو جميع مواطنيها في لبنان إلى المغادرة فوراً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: دعت وزارة خارجية مملكة البحرين جميع مواطنيها المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلى ضرورة المغادرة فورًا نظرًا لتوتر الأوضاع هناك مما يوجب أخذ الحيطة والحذر. وأكدت الوزارة على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًا إلى الجمهورية اللبنانية، وذلك منعًا لتعرض المواطنين لأية مخاطر وحرصًا على سلامتهم.

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