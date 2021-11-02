شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 45 إصابة جديدة بـ«كورونا» و48 حالة تعافي وحالتي وفاة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة.

وأضافت “الصحة” في بيانها اليومي عن مستجدات كورونا، أنه تم تسجيل 48 حالة تعافي من كورونا، بينما تم تسجيل حالتي وفاة.

وكشفت الصحة عن إجمالي الوفيات وحالات التعافي من خلال إنفوجرافيك اليوم الثلاثاء كالتالي: