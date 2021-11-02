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فلسطين.. 5 وفيات و337 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 5 وفيات و337 إصابة جديدة بكورونا و785 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين أن 4 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة وحالة في جنين بالضفة.

 

وأضافت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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