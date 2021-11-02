شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلسطين.. 5 وفيات و337 إصابة جديدة بـ"كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 5 وفيات و337 إصابة جديدة بكورونا و785 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين أن 4 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة وحالة في جنين بالضفة.

وأضافت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.