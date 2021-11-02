سكان الأرض يشهدون ظاهرة فلكية استثنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

أعلن مركز القبة السماوية الفلكي في موسكو أن سكان الأرض سيكونون على موعد مع ظاهرة فلكية استثنائية ومميزة قريبا.



وقال بيان صادر عن المركز "يوم الجمعة 5 نوفمبر 2021 ، تمام الساعة 3:00 بتوقيت موسكو، سيكون كوكب أورانوس في مواجهة الشمس، وستكون الأرض بينهما، وهذا أفضل وقت لمراقبة الكوكب من الأرض عبر التلسكوب.. في هذا الموعد سيكون الكوكب في أقرب نقطة إلى الأرض هذا العام، وستكون المسافة بينهما حوالي 2.8 مليار كلم".

وأشار البيان إلى أن أورانوس يظهر كل سنة في السماء بالنسبة لسكان المناطق الشمالية من الأرض، وأفضل وقت لمراقبة هذا الكوكب يكون ما بين الخريف ونهاية الشتاء.

ويعتبر الخبراء في مركز القبة السماوية أن أفضل وقت لمراقبة كواكب مجموعتنا الشمسية هو عندما يكون الكوكب في وضع "التقابل" مع الشمس، وحينها يكون في أقرب نقطة إلى الأرض، وتكون الأرض على خط واحد بينه وبين الشمس، وفي ذلك الوقت يظهر قرصه مضاء بشكل كامل بالنسبة لأجهزة المراقبة من الأرض.