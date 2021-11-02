مخبأة داخل البهارات... هذا ما اكتشفته السلطات الأمنية السعودية داخل حاوية في ميناء جدة

دبي - محمود عبدالرازق - وكشف المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، تفاصيل الكشف والإيقاع بالمهربين الذين حاولوا إدخال هذه الكمية الكبيرة من الأقراص المخدرة إلى الممكلة، بحسب ما نقل موقع "سبق" السعودي.

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وقال النجيدي إن "المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات التي تستهدف أمن السعودية وشبابها بالمخدرات، أسفرت عن إحباط المخطط لتهريب 1,785,000 قرص إمفيتامين داخل حاوية بهارات وبقوليات عبر ميناء جدة الإسلامي".

وأوضح النجيدي أنه تم القبض على مستقبليها في محافظة جدة، وهما مواطن ومقيم من الجنسية السورية، بعد تعاون مع الجهاز النظير في الكويت، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.

وشدد على أنه تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، كشفت أخيرا عن إحباط 3 محاولات لتهريب مواد مخدرة.

ونشرت الهيئة على حسابها الرسمي على "تويتر" تغريدة جديدة لها، أكدت من خلالها نجاح السلطات السعودية في إحباط 3 عمليات أو محاولات لتهريب نحو 961 ألف حبة كبتاغون "مواد مخدرة"، وذلك من خلال منفذ الخفجي، بعد العثور عليها مخبأة في مركبات قادمة إلى المملكة.

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