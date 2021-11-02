شكرا لقرائتكم خبر عن «سجن سنة وغرامة 500 ألف ريال».. عقوبات مشددة للتنمر الإلكتروني والتشهير بالمعلمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اشتكى عدد من المعلمين من تزايد حالات التنمر الإلكتروني ضدهم عبر منصة “مدرستي” الأمر الذي تحول إلى ظاهرة في الفترة الأخيرة.

من جانبه، كشف المحامي عبدالعزيز البوعينين وفقاً لصحيفة “اليوم”، أن العقوبة التي تلاحق المتنمرين بالمعلمين حسب نص الفقرة الخامسة من المادة الثالثة من نظام الجرائم المعلوماتية، هي السجن لمدة لا تزيد على سنة، وغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من قام بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.

وأكد أن عقوبة السجن أو الغرامة لا تقل عن نصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية: “ارتكاب الجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة، شغل الجاني وظيفة عامة، واتصال الجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه بالإضافة إلى التغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم، كذلك صدور أحكام محلية أو أجنبية سابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة، حسب نص المادة 8 من نفس النظام”.