5 أعراض تنذر بخطر قصور القلب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

حذرت مؤسسة القلب الألمانية من خطورة الإصابة بقصور القلب، مؤكدة أنه يشكل خطراً جسيماً على الحياة، ما يستوجب الحذر من أعراضه.



وأشارت المؤسسة إلى أن قصور القلب يعني عدم قدرة القلب على إمداد الجسم بالأكسجين الكافي، وهناك أسباب عدة تؤدي لذلك مثل تكلس الشرايين التاجية وارتفاع ضغط الدم.

وتشمل الأسباب كذلك عدم انتظام ضربات القلب والتهاب عضلة القلب وعيوب الحاجز القلبي وعيوب صمام القلب (الخلقية أو المكتسبة).

كما ترتبط الإصابة بقصور القلب بأمراض الأيض مثل داء السكري واضطرابات الغدة الدرقية كفرط نشاط الغدة الدرقية، وأمراض الرئة مثل انتفاخ الرئة أو مرض الانسداد الرئوي المزمن، بالإضافة إلى أورام القلب.

وتتمثل أعراض قصور القلب في فرط التعرق وسرعة التنفس وزيادة معدل ضربات القلب وشرب السوائل بكمية قليلة، فضلا عن الإعياء وتراجع القدرة على بذل مجهود.

ويتم علاج قصور القلب بواسطة الأدوية مثل مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات بيتا والأدوية المدرة للبول، ومنظم ضربات القلب، والإجراءات الجراحية مثل قسطرة القلب وتركيب دعامة للأوعية الدموية واستبدال صمام القلب المعيب، وقد يصل الأمر إلى حد زراعة القلب.

ويلعب أسلوب الحياة الصحي دوراً مهماً في مواجهة قصور القلب؛ حيث ينبغي اتباع نظام غذائي غني بالخضروات والفواكه مع الإقلال من الملح والابتعاد عن الدهون الحيوانية.

كذلك يُنصح بشرب السوائل على نحو معتدل بمعدل 1.5 لتر يوميا، إلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية كالمشي وركوب الدراجات الهوائية والسباحة، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين والخمر وإنقاص الوزن في حال المعاناة من البدانة.