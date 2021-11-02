أقدم صحيفة ناطقة بالإنجليزية في لبنان تسرح جميع عمالها

دبي - محمود عبدالرازق - قال عدد من الصحافيين اللبنانيين، بينهم الصحافي السابق في صحيفة "دايلي ستار" اللبنانية الصادرة باللغة الإنجليزية، تيمور أزهري، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" إن جميع موظّفي الجريدة قد تمّ تسريحهم من عملهم، عبر رسالة من الإدارة وصلتهم عبر البريد الإلكتروني.

ولفت الأزهري، إلى أن الكثير منهم لهم مستحقات في ذمّة الإدارة لأكثر من راتب شهري، عدا عن تعويضات تسريحهم من العمل، التي باتت الآن متوجّبة على إدارة الجريدة، التي يعود تاريخ انطلاقها إلى عام 1952.

وكانت قد أعلنت صحيفة "ذا ديلي ستار" اللبنانية مؤخرًا، عن تعليق تحديث موقعها الإلكتروني مؤقتًا لـ"ظروف خارجة عن إرادتها"، شاكرة لقرّائها تفهّمهم، من دون الغوص في توضيح الأسباب أو تحديد المدّة التي ستحجب خلالها.

يذكر أن صحيفة "ذا ديلي ستار" تأسست عام 1952، وتوقفت عن طباعة نسختها الورقية لأسباب مالية في فبراير/ شباط عام 2020.