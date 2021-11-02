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الجمعية الروحية لمسلمي روسيا تحدد كيفية الحج إلى مكة

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دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مبنى المجموعة الإعلامية "روسيا سيفودنيا": "ننتظر جميعًا بأمل كبير قرار منظمة الصحة العالمية بقبول لقاحاتنا وإصدار شهادة دولية، وإذا تم حل مشكلة اللقاح في منظمة الصحة العالمية، فهناك احتمال كبير من أن يتمكن الناس هذا العام من زيارة ".

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية قد خففت الآن القيود لأن الغالبية العظمى من السكان هناك قد تم تطعيمهم وتراجع خطر تفشي فيروس الجديد في البلاد.

في أغسطس/آب الماضي، بدأت المملكة العربية السعودية في قبول طلبات الحجاج من الخارج لأداء العمرة، وسمحت سلطات البلاد للمطارات بالعمل دون أي قيود، ابتداءً من 17 أكتوبر/تشرين الأول الفائت.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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