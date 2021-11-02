إسرائيل توقع اتفاقية هي الأولى من نوعها مع دولة خليجية

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS

وقالت قناة "آي24 نيوز" الإسرائيلية، إن "إسرائيل والبحرين وقعتا اتفاقية هي الأولى من نوعها، بين المركز الطبي شيبا ومستشفيين في البحرين"، مشيرة إلى أن الاتفاقية ستسمح الشراكة للمراكز الطبية في كلا البلدين بالتعلم من بعضها البعض في مجالات مثل علاج السرطان والبحوث الطبية.

وقال مدير القسم الدولي في مركز "شيبا" الطبي، يوئيل هار-إيفن: "بدأنا اجتماعات وجها لوجه، وقريبا سيكون هناك طاقم عمل يتوجه إلى البحرين للتدريب والتعليم"، مضيفا أن "هذه مجرد البداية، وسنقوم في المستقبل بإحضار ابتكارات شيبا إلى البحرين، ويمكننا التعاون والعمل قريبا جدا".

وكان الجنرال في الجيش الإسرائيلي المكلف بالملف الإيراني، طال كالمان، أشاد بما يسمى بـ"اتفاقات إبراهام"، قائلا إنها تمثل فرصة مهمة لـ"شرق أوسط جديد".

وأضاف كالمان، في مقابلة مع "صحيفة الأيام" البحرينية، أن الاتفاقات فتحت الطريق لتحالف معتدل بين إسرائيل والبحرين والإمارات والأردن ومصر ودول أخرى قد تنضم في المستقبل ضد المحور المتطرف في المنطقة بقيادة إيران التي لها وكلاء في لبنان وسوريا واليمن والعراق، معربا عن أمله في العمل على المدى القصير بشكل أوثق مع الخليج لمواجهة إيران.

كما أعرب عن "أمل بلاده على المدى الطويل في توسيع هذا التحالف ليشمل دولا أخرى في الخليج، بما في ذلك سلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية، لإنشاء سلسلة من الدول ذات الأهداف نفسها، والتي تسعى إلى السلام والاستقرار والازدهار من أجل الشرق الأوسط".

وكان قادة إسرائيل والإمارات والبحرين وقعوا اتفاقات "أبراهام" في البيت الأبيض في سبتمبر/ أيلول 2020. وفي أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، أعلنت إسرائيل والسودان أنهما ستطبعان العلاقات، وأقام المغرب علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في ديسمبر/ كانون الأول، بعدما فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن على سلفه دونالد ترامب في الانتخابات.

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