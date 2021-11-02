لبنان يعلن وقف بعض الرحلات مع السعودية ويرد على أنباء تعليقها مع الإمارات

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / DALATI NOHRA

ونفى الحسن، في تصريحات مع شبكة CNN الأمريكية، هذه المعلومات، قائلا: "هذه مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة".

وتابع مدير الطيران المدني اللبناني: "تم توقيف رحلات الشحن بين لبنان والسعودية، لكن رحلات الركاب لم تتأثر".

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية أعلنت عودة بعثتها الدبلوماسية من لبنان، إثر الأزمة التي تسببت بها تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، حول حرب اليمن.

واتخذت الإمارات قرار سحب بعثتها الدبلوماسية في لبنان بعد طلب السعودية مغادرة السفير اللبناني لديها واستدعاء سفيرها في بيروت، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والبحرين، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

وبدأت الأزمة بعد نشر مقابلة متلفزة قبل أيام جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات". وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار، مؤكدا أنه كان ليعتذر عن تصريحاته لو أنه أدلى بها خلال وجوده في منصبه الرسمي.

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