شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: المدارس تحتفى بذكرى البيعة لتولى الملك سلمان الحكم الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التعليم الإدارات التعليمية بمناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية للاحتفاء بذكرى البيعة السابعة لتولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم، والذي يصادف الإثنين القادم. وفق "عكاظ".

وأكدت الوزارة، على المدارس ضرورة المشاركة في الاحتفاء بهذه المناسبة الغالية بإقامة مناشط ثقافية وتربوية وفق الإطار التنظيمي وإعداد مواد إعلامية مناسبة تعكس المنجزات التي حظي بها الوطن في عهد خادم الحرمين الشريفين وما يوليه من عناية واهتمام بأبنائه وبناته الطلبة والطالبات والحرص على تعليمهم.

من جهة أخرى، يتمتع منسوبو المدارس بالتعليم العام من كوادر تعليمية وإدارية وطلاب وطالبات بآخر إجازة مطولة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، والتي تضمنها التقويم الدراسي الذي حددته الوزارة مع بداية العام الجديد.

وتشمل الإجازة بعد غد الخميس ويضاف إليه يوما الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت.