شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن الدولى يعقد اجتماعات حول أفغانستان واليمن وسوريا الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الممثل الدائم للمكسيك لدى الأمم المتحدة خوان رامون دي لا فوينتي راميريز الذي يتولى منصب الرئيس، إن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعات هذا الشهر حول أفغانستان واليمن وسوريا والوضع في الشرق الأوسط بشكل عام.

وأوضح راميريز، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه في 9 نوفمبر، ستجرى مناقشات مفتوحة حول موضوع عدم المساواة والصراع، ومن المخطط تحليل مدى تأثير الفساد وعدم المساواة على النزاعات، وفي 16 نوفمبر، ستجرى مناقشة مفتوحة حول السلم والأمن الدوليين.

وأضاف أنه سيتم عقد فعالية حول تأثير تجارة الأسلحة الصغيرة على السلام والأمن في 22 نوفمبر.

وبالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك اجتماعات حول البوسنة والهرسك والصومال واليمن والعراق وليبيا وسوريا والشرق الأوسط بشكل عام".

وقال رئيس مجلس الأمن الدولي إن "اجتماعا بشأن أفغانستان سيعقد في 17 نوفمبر"، مشيرا إلى أنه يمكن أيضا عقد اجتماعات حول الأوضاع في السودان وميانمار.