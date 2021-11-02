شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى والرئيس الفرنسى يبحثان التطورات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون التطورات الإقليمية والدولية، وتطوير العلاقات الثنائيَة وسبل تعزيزها نحو المزيد من التعاون الثنائى المشترَك بما يخدم المصالح المُشترَكة للشعبين.
واستعرض الجانبان -خلال لقائهما في مدينة جلاسكو باسكلتندا، وفقا للوكالة الوطنية العراقية، اليوم الثلاثاء، العملية الانتخابية التي جرت في العراق ومسارها ونتائجها، إضافة إلى الإشارة إلى ظروف إعادة البناء في الموصل.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد ضرورة تشجيع الدول على التخلي عن اعتماد مصادر الطاقة التقليدية.
وأوضح ماكرون - في كلمته بأعمال الدورة الـ 26 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ في جلاسكو - أن بلاده نجحت خلال السنوات الست الماضية في إبقاء المجتمع الدولي موحدًا في مواجهة تغير المناخ، مضيفًا أن هدف القمة هو الوصول إلى 1.5 درجات من الانبعاثات حتى نهاية القرن.
وأشار إلى أن هناك جهودًا كبيرة تم الإعلان عنها لتقليل الفارق للوصول لهذا الهدف إلى 1.5 درجات من الانبعاثات، لافتًا إلى أن قمة "كوب 26" هدفها استكمال ما بدأ منذ 6 سنوات في باريس.
وشدد ماكرون، على ضرورة أن تعتمد الدول الاستراتيجية لتقليل الانبعاثات إلى 1.5 درجات كأقصى حد، مشيرًا إلى أن فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي متمسكة بتعهداتها تجاه تقليل الانبعاثات لمواجهة تغير المناخ.
وأشار ماكرون إلى أن ضرورة دفع 100 مليار دولار لمواجهة التغير المناخي من 2020 إلى 2025، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي سيدفع 25 مليار دولار كل عام، وفرنسا تدفع أكثر من 7 مليار دولار كل عام.