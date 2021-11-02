شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العراقى والرئيس الفرنسى يبحثان التطورات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون التطورات الإقليمية والدولية، وتطوير العلاقات الثنائيَة وسبل تعزيزها نحو المزيد من التعاون الثنائى المشترَك بما يخدم المصالح المُشترَكة للشعبين.

واستعرض الجانبان -خلال لقائهما في مدينة جلاسكو باسكلتندا، وفقا للوكالة الوطنية العراقية، اليوم الثلاثاء، العملية الانتخابية التي جرت في العراق ومسارها ونتائجها، إضافة إلى الإشارة إلى ظروف إعادة البناء في الموصل.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد ضرورة تشجيع الدول على التخلي عن اعتماد مصادر الطاقة التقليدية.