شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شعور في الظهر والعضلات قد يكون علامة على نقص فيتامين D.. اعرف التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

يساعد فيتامين D على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم، وهو أمر ضروري للحفاظ على صحة العظام والأسنان.



لذلك، فإن نقص هذا الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى تشوهات العظام مثل الكساح عند الأطفال، والعديد من الحالات عند البالغين.

وإذا كنت تقضي الكثير من الوقت في الداخل (في المنزل أو في المكتب)، تقترح هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن تأخذ 10 ميكروغرام من فيتامين D يوميا للحفاظ على صحة عظامك وعضلاتك.

ويتوفر فيتامين D الغذائي في الأطعمة مثل الأسماك الزيتية وزيت كبد سمك القد واللحوم الحمراء والحبوب المدعمة والأطعمة المدعمة وصفار البيض.

وتوضح Lloyds Pharmacy العديد من التأثيرات قصيرة وطويلة المدى لعدم وجود ما يكفي من فيتامين D، قائلة إن نقص هذا الفيتامين قد يؤدي إلى أعراض مثل آلام أسفل الظهر وآلام في العضلات وألم في العظام.

وأوضحت المؤسسة الصحية: "لأن فيتامين D يساعد الجسم في الحفاظ على صحة العظام، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين D إلى آلام في العظام. ويشيع هذا العارض في الشعور بألم في أسفل الظهر".

وتضيف المؤسسة الصحية: "بالإضافة إلى آلام العظام والظهر، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين D أيضا إلى آلام العضلات".

وتحذرLloyds Pharmacy من أن النقص الحاد في فيتامين D على المدى الطويل قد يؤدي إلى مشاكل صحية مزمنة.

وتحذر المؤسسة الصحية من أن "نقص فيتامين D في الأطفال والبالغين يمكن أن يسبب تشوهات في العظام. وعند الأطفال، يمكن أن يسبب الكساح، بينما في البالغين يمكن أن يسبب حالة مماثلة تعرف باسم لين العظام (العظام الرخوة)".

ويمكن أن تشمل الأعراض أيضا المشي المتمايل أو الألم المزمن المنتشر أو آلام العظام في الحوض والقدم.

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن عوامل خطر نقص فيتامين D تشمل قلة التعرض لأشعة الشمس، والجلد الداكن، والمكوث في المنزل، وسوء الامتصاص، والحمل أو الرضاعة الطبيعية.

وقد يؤدي عدم الوصول إلى الكمية المطلوبة إلى إضعاف الدفاعات المناعية، ولكن إذا تركت المستويات المنخفضة دون علاج، فقد ينشأ عدم الراحة أيضا.

ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول مكملات فيتامين D يمكن أن يكون ضارا أيضا ويجب تجنبه.

وتشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى أن تناول الكثير من مكملات فيتامين D على مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن يسبب تراكم الكثير من الكالسيوم في الجسم ما قد يضعف العظام ويتلف الكلى والقلب.

ولا يمكن حدوث جرعة زائدة من فيتامين D من خلال التعرض لأشعة الشمس. ولكن هذا يحدث عن الإفراط في اعتماد مكملات فيتامين D على شكل أقراص أو سائل أو رذاذ، وتناول جرعات زتئدة عن الحاجة.

وإذا تجاوزت الحد الأقصى فقد يؤدي ذلك إلى الشعور بالغثيان. وتشمل العلامات الأخرى لتناول الكثير من الفيتامين، القيء وضعف العضلات وفقدان الشهية.