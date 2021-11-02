سفير إيطالي يأمل باعتراف أوروبا باللقاح الروسي ضد كورونا قريبا.. ماذا قال؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال السفير الإيطالي لدى موسكو، جورجيو ستاراس، إن وزارة الصحة الإيطالية تعمل مع بروكسل على الاعتراف باللقاح الروسي "سبوتنيك-V" المضاد لفيروس كورونا، معتبرا ذلك مسألة ذات أولوية.



وأوضح السفير الإيطالي وفقا لصحيفة "كوميرسانت" الروسية، أنه على اتصال بوزارة الصحة في بلاده، التي تعمل بدورها مع بروكسل حول هذه المسألة، معربا عن أمله في أن يتم الاعتراف باللقاح الروسي قريبا.

وأكد السفير الإيطالي أن الاعتراف بلقاح "سبوتنيك V" في الاتحاد الأوروبي هو مسألة فنية وليست سياسية.

وتجري روسيا والاتحاد الأوروبي مباحثات حول مسألة الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا.

ولم يحصل لقاح"سبوتنيك V" الروسي بعد على موافقة من وكالة الأدوية الأوروبية لاستخدامه في دول الاتحاد الأوروبي.