روسيا: ندعم عمل الحكومة اللبنانية من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية

القاهرة - سامية سيد - أكد ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسى إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية، تمسك بلاده الثابت بسيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية اللبنانية الصديقة ودعم عمل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وحل القضايا الملحة الأخرى على الأجندة الوطنية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان بحسب وكالة أنباء "سبوتنيك"، أن تأكيد الجانب الروسي جاء خلال مباحثات بوجدانوف مع السفير اللبناني لدى موسكو شوقي بو نصار للتحضير لزيارة وزير خارجية لبنان إلى روسيا.

وأشارت إلى أن الطرفين تطرقا إلى التفاصيل والمسائل التنظيمية لقيام وزير خارجية الجمهورية اللبنانية عبدالله بوحبيب بزيارة عمل لموسكو قبل نهاية شهر نوفمبر الجاري، كما تم استعراض الوضع المثير للقلق في لبنان.

وكان مصدر مطلع في الأوساط السياسية اللبنانية صرح في وقت سابق لوكالة أنباء "سبوتنيك" بأن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب سيزور روسيا 22 نوفمبر الجاري.