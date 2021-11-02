شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الشروط الجديدة لتأشيرة الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الكويت تعديلات فيما يتعلق بإجراءات الدخول ، حيث أصدر مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة بالكويت العميد الدكتور حقوقي حمد الطوالة تعميما يفيد بمعاودة إصدار تأشيرات الدخول للكويت، وفق النظم واللوائح المعمول بها قبل إجراءات الحكومة المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك شريطة ألا يتم إصدار سمات (تأشيرات) الدخول إلا للأشخاص المحصنين من متلقى أحد اللقاحات المعتمدة فى الكويت.وفق "الأنباء" الكويتية.

وأوضح التعميم الموجه إلى مديرى إدارات شؤون الإقامة في المحافظات، بشأن التوصيات المتعلقة بإصدار سمات الدخول، وفق صحيفة«الأنباء»، أن اللقاحات المعتمدة هي فايزر/بيونتيك (جرعتين)، أسترازينيكا/أكسفورد (جرعتين)، موديرنا (جرعتين)، وجونسون & جونسون (جرعة واحدة)، مشيرا إلى ضرورة تقديم شهادة تثبت تلقى اللقاحات المعتمدة، وأن تحتوي الشهادة على QR Cod، حيث تتم قراءته من قبل موظف الاستقبال فى الإدارات المختلفة قبل إصدار سمات الدخول.

وفيما يتعلق بالفئات المسموح لها بالدخول، أوضح التعميم أنه فيما يتعلق بسمة الالتحاق بعائل يسمح بإصدار فيزا دخول إلى الكويت للزوجة التحاق بعائل فقط، أما الأبناء تحت سن 16 سنة فيمكن منحهم تأشيرات دخول التحاق بعائل أو تأشيرة دخول للسياحة، وذلك وفق الإجراءات والشروط المعمول بها في هذا الشأن، والتي من أهمها توافر شرط الراتب وهو 500 دينار في إذن العمل.

وأضاف التعميم أنه يسمح بإصدار سمة(تأشيرة) دخول التحاق بعائل أو سياحة للكويت لأبناء الكويتيات.

وفيما يخص الزيارات التجارية، ذكر التعميم أنه يمكن إصدار (تأشيرات) دخول الزيارات التجارية لكل الأنشطة التجارية، وذلك وفقا لتقدير مدير الإدارة.

أما الزيارات الحكومية، فيسمح بإصدارها لجميع الوزارات والهيئات الحكومية، بينما ذكر التعميم أنه يسمح بإصدار التأشيرات الإلكترونية للسفارات الكويتية في الخارج ورعايا 53 دولة وفق الكشف المعتمد في هذا الشأن، والمقيمين في دول مجلس التعاون العاملين في مهن معينة، وكذلك الشركات والفنادق المسجلة في نظام الربط الآلي، وذلك وفقا للشروط والإجراءات المعمول بها في إدارة الخدمات الخاصة.

كما أوضح التعميم أنه يتم العمل بالتوصيات الخاصة بتأشيرات الدخول فيما يتعلق بالقطاع الحكومي الطبي والقطاع الأهلي الطبي والقطاع الأهلي التعليمي (مبينة في الجدول)، مع الالتزام بطلب شهادة التطعيم بلقاح معتمد.