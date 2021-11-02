شكرا لقرائتكم خبر عن وزير دفاع الكويت: لا رجعة عن قرار دخول المرأة الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتى بالإنابة وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، إن قرارات «الجيش» هي قرارات نافذة لا يمكن بحال من الأحوال التراجع عنها، وهذا ما عرف عن المؤسسة العسكرية، وهو ما يسري على قرار السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية الذي يصب في صالح تطوير قدرات الجيش الكويتي. وفق "الأنباء"الكويتية.

وأضاف أن إنصاف العسكريين من وكلاء ضباط بمنحهم حقهم في الترقية إلى رتبة ملازم، أمر يصب في دعم وتطوير المؤسسة العسكرية، والذين حرموا من هذا الحق لسنوات طويلة، وقد تحقق الأمر بفضل جهود مخلصة أنصفت المستحقين منهم.

وأكد العلى أن الاستجواب المقدم له فرصة لتبيان حجم عمل كوادرنا الوطنية، وما قاموا به من جهود خيرة سواء في وزارة الدفاع أو الإدارة العامة للطيران المدني.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في قصر السيف ضم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل، ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي.

أعلن الرئيس مرزوق الغانم، عن تسلمه من النائب حمدان العازمي استجوابين موجهين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي وإلى وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمـان.

وقـال الغانــم: وفقا للإجراءات اللائحية، أبلغت رئيس مجلس الوزراء والوزيرين المعنيين بـالاستجـوابين، وسيـتــم إدراجهما في أول جلسة عادية مقبلة.