شكرا لقرائتكم خبر عن تونس: الحماية المدنية أطفأت 27 حريقا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت فرق الحماية المدنية فى تونس بإطفاء 27 حريقا اندلع أمس الاثنين، وفى بيان لها اليوم الثلاثاء، قدمت وزارة الداخلية أهم تدخلات الحماية المدنية والمتمثلة فى 27 إطفاء حرائق، 108 عمليات نجدة بالطرقات، 196عملية تدخل للإسعاف، 16 عمليات مختلفة. وفق إذاعة شمس التونسية.

وفى وقت سابق أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطنى فى تونس، أنه تمت السيطرة على الحرائق التى اندلعت منذ أيام بغابات بمنطقتى بنى مطير وملولة قرب الحدود مع الجزائر، بفضل تضافر جهود قوات الجيش والحماية المدنية وإدارة الغابات.

وكان الدفاع المدنى التونسى، قال إن ارتفاع درجات الحرارة ساهم فى التسبب اندلاع نحو 30 حريقا فى مناطق جبلية متفرقة من البلاد، مشيرا إلى إجلاء العديد من العائلات، مؤكدا على أن الكارثة لم تتسبب فى سقوط أرواح، وأن 6 منازل احترقت "جزئيا".

أعلن الدفاع المدنى فى تونس، أن ارتفاع درجات الحرارة تسبب اندلاع حوالى ثلاثين حريقا فى مناطق جبلية متفرقة، شمال وغرب ووسط البلاد حيث تم إجلاء العديد من العائلات.