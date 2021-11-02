شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تحسم الجدل بشأن تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت المديرية العامة للجوازات، حقيقة ما تردد بشأن إمكانية تحويل تأشيرات الزيارة الخاصة بمرافقي المقيمين داخل المملكة إلى إقامة رسمية. وشددت “الجوازات” عبر “تويتر” على أن ما أثير بشأن ذلك لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية لا تسمح بذلك. وأوضحت أنه حال صدور قرار أو تعليمات جديدة بشأن تأشيرات الزيارة سيعلن عنها فوراً عبر القنوات الرسمية.

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