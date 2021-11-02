شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى: العراق على الطريق الصحيح ووضعنا خططاً طويلة المدى للإعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن العراق يسير على الطريق الصحيح، مشيرا إلى أنه تم وضع خطط طويلة الأمد للإعمار.



وشدد الكاظمي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع" على أن العراقيين سواسية لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، موضحا أنه برغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد إلا أن العراق سيظل قويا بأبنائه.

وفى سياق أخر، كان قد أعلن الكاظمي بدء العام الدراسي الجديد، فيما أشار الى وضع خطط طويلة المدى لإعمار العراق.

وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال الكاظمي، في كلمة له خلال زيارته لثانوية العقيدة في بغداد، "إنا سعيد بوجودي بين أبنائي الطلبة في أول يوم من بدء العام الدراسي"، مخاطبا الطلبة بالقول "أنتم مستقبلنا والعراق بكم يزدهر ويتطور، أوصيكم بالاجتهاد في الدراسة، تعبكم اليوم ستجنون ثماره غداً، وأوصيكم باحترام أساتذتكم وتقديرهم وسماع توصياتهم، فالمعلم كان وما زال هو باني المستقبل".