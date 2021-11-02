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الصحة العراقية: إعطاء لقاح فايزر للفئات العمرية من 12 سنة فما فوق

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية إعطاء لقاح (فايزر - بايونتك) المضاد لفيروس للفئات العمرية من 12 سنة فما فوق.


وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه استنادا لتوصيات اللجنة العلمية الاستشارية لبرنامج التحصين والمقترنة بتوصيات منظمة الصحة العالمية التي اعتمدت إعطاء لقاح فايزر للفئة العمرية من 12 سنة فما فوق؛ لتقليل خطورة انتشار الفيروس وزيادة المناعة المجتمعية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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