شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: إعطاء لقاح فايزر للفئات العمرية من 12 سنة فما فوق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية إعطاء لقاح (فايزر - بايونتك) المضاد لفيروس كورونا للفئات العمرية من 12 سنة فما فوق.



وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه استنادا لتوصيات اللجنة العلمية الاستشارية لبرنامج التحصين والمقترنة بتوصيات منظمة الصحة العالمية التي اعتمدت إعطاء لقاح فايزر للفئة العمرية من 12 سنة فما فوق؛ لتقليل خطورة انتشار الفيروس وزيادة المناعة المجتمعية.