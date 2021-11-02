شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى يحشد الدعم الدولى للبنان على هامش مؤتمر جلاسكو للمناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، سبل حشد الدعم وتعزيز التعاون مع عدد من دول العالم خلال المرحلة المقبلة، وذلك خلال لقاءاته مع رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان ورئيس قبرص نيكوس اناستاسيادس ورئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي وأمير موناكو البير البير الثاني.

جاء ذلك على هامش مشاركته اليوم بمؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي بمدينة جلاسكو في أسكتلندا.

كان ميقاتي قد التقى في وقت سابق رئيس وزراء الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل ورئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز.