شكرا لقرائتكم خبر عن «العقيل»: توقعات بانخفاض الحرارة الأسبوع المقبل.. وهذا موعد بداية الشتاء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المحلل بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل، أنه بدءًا من الأسبوع المقبل، سيكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على المملكة.
وأضاف العقيل، لقناة “الإخبارية”: “منتصف الأسبوع المقبل سيشهد أولى الحالات الجوية التي تشمل هطولًا للأمطار”.
وتابع عقيل العقيل: “أن هذه الحالة الجوية تشمل المناطق الغربية وسواحل مكة المكرمة والقصيم وحائل، بالإضافة إلى المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، موضحًا أن دخول فصل الشتاء أرصاديًا يكون مع بداية ديسمبر، وفلكيًا في 22 من الشهر نفسه.
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