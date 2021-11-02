شكرا لقرائتكم خبر عن «أمن الطرق» ينبه مستخدمي الطرق بالشرقية.. ضباب كثيف يعيق الرؤية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية، بشأن التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة وتكون الضباب الكثيف على الطرق.

وقالت في تغريدة عبر “تويتر”: “تنبيه .. لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية في كلٍّ من ( الأحساء – البطحاء – العبيلة – سلوى ) ، نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ حاله ضباب مما يحد من مدى الرؤية الأفقية ، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة ، متمنين السلامة للجميع .

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن طقس الثلاثاء بمشيئة الله، سماء صحو الى غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة قد يتخللها سحب رعدية. في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل البحر الأحمر خاصة الجنوبية منها .