شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 3 إرهابيين وتدمير كهوف ومغارات لداعش فى الأنبار العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اعتقال 3 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار غربي البلاد.



وذكرت الخلية في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية أنه بعملية نوعية استهدفت تجفيف منابع الدعم الذي تحصل عليه عناصر تنظيم داعش وبمعلومات غاية بالدقة لشعبة استخبارات الفرقة الخامسة أكدت تواجد مفرزة مكونة من 3 إرهابيين تقوم بتقديم الدعم اللوجستي لأوكار ومخابئ تلك العصابات.



وأوضحت أنه على إثر ذلك تحركت قوة من كتيبة الاستطلاع وفوج مغاوير الفرقة باتجاه أهدافها المحددة، وتمكنت من إلقاء القبض عليهم في مناطق حي الانتصار وحي المطار بقضاء الرطبة بالأنبار، مؤكدة أن المتهمين هم من المطلوبين للقضاء بموجب أحكام المادة (4) إرهاب.



وفي السياق ذاته، أعلن الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول، تدمير عدد من الكهوف والمغارات لتنظيم " داعش " في صحراء الشامية بمحافظة الأنبار.



وقال رسول إنه بعد ورود معلومات استخبارية، نفذت قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالتعاون مع اللواء (28) عملية بحث وتفتيش، تم خلالها تدمير عدد من الكهوف والمغارات في عمق صحراء الشامية بالأنبار.

وأضاف أن عصابات "داعش" الإرهابي، كانت تتخذ هذه الأماكن أوكارًا وملاذات لها للاختباء ومنطلقًا لتنفيذ عملياتها الإرهابية.