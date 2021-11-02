شكرا لقرائتكم خبر عن «توكلنا»: يجب التسجيل كمستخدم جديد إذا قمت بهذا الأمر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح تطبيق “توكلنا”، أنه يمكن تعديل رقم الجوال والبيانات الشخصية عبر حساب أبشر ، بعد إتمامه التسجيل بنجاح في “توكلنا”.

وأضاف أنه إذا تم تعديل رقم الجوال أو البيانات الشخصية للمستفيد في منصة “أبشر”، فيجب على المستفيد التسجيل في تطبيق “توكلنا” كمستخدم جديد، وبعد ذلك ستظهر البيانات بعد تعديلها، مشيرًا أن البيانات الشخصية للمستفيد في لوحة بيانات التطبيق تتم قراءتها من منصة “أبشر”.

وجدد “توكلنا” التأكيد على أنه لا يمكن التسجيل كمستخدم جديد في التطبيق لمن هم خارج المملكة، بل يمكن استخدام التطبيق في الخارج في حال كان المستفيد مسجلاً مسبقاً من داخل المملكة، وذلك عند وجوده في 75 دولة كمرحلة أولى.