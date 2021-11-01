شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب: تطعيم أكثر من 22 مليونا بجرعتي اللقاح المضاد لكورونا حتى الأن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغ 24 مليونا و 233 ألفا و292 شخصا، بينما بلغ إجمالي من تلقوا الجرعة الثانية في البلاد 22 مليونا و97 ألفا و957 شخصا.

وأفادت الصحة المغربية - في بيان لها اليوم - بأنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية تطعيم 35 ألفا و 279 شخصا بالجرعة الأولى و 56 ألفا و847 شخصا بالجرعة الثانية.

جدير بالذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس التاجي.