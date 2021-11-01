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المغرب: تطعيم أكثر من 22 مليونا بجرعتي اللقاح المضاد لكورونا حتى الأن

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاثنين أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس المستجد (كوفيد-19) بلغ 24 مليونا و 233 ألفا و292 شخصا، بينما بلغ إجمالي من تلقوا الجرعة الثانية في البلاد 22 مليونا و97 ألفا و957 شخصا.

وأفادت الصحة المغربية - في بيان لها اليوم - بأنه تم خلال ال(24) ساعة الماضية تطعيم 35 ألفا و 279 شخصا بالجرعة الأولى و 56 ألفا و847 شخصا بالجرعة الثانية.

جدير بالذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس التاجي.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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