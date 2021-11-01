شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائري يضع إكليلا من الزهور في ذكرى "ثورة التحرير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الإثنين بوضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري بمقام الشهيد بالجزائر العاصمة، ترحما على أرواح شهداء "ثورة التحرير" في الأول من نوفمبر 1954 .

حضر المراسم رئيسا غرفتي البرلمان صالح قوجيل، وإبراهيم بوغالي، رئيس الحكومة وزير المالية أيمن عبد الرحمن، رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، ورئيس أركان الجيش الوطني الفريق السعيد شنقريحة وكذلك أعضاء من الحكومة.