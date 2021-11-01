شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد دعمها لتونس والمؤسسات الديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير الولايات المتحدة الأمريكية في تونس دونالد بلوم دعم بلاده لتونس والمؤسسات الديمقراطية، موضحًا أهمية تبني عملية سياسية شاملة تضم المجتمع المدني والأطراف المتعددة، في الوقت الذي تواجه فيه تونس تحديات اقتصادية وصحية واجتماعية مهمة.

واستعرض بلوم - خلال لقائه الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وفقا لبيان الاتحاد اليوم /الاثنين/ - الوضع العام بالمنطقة خاصة كيفية دعم التجربة الديمقراطية في تونس ودفع الاقتصاد الوطني.

كما أكد استعداد بلاده تشريك اتحاد الشغل في هذا المسار خاصة بالمجال الاقتصادي الذي يتطلب الإسراع بإيجاد حلول عملية وفي المفاوضات مع المؤسسات الدولية وإخراج تونس من الوضع الصعب الذي يمر به الاقتصاد الوطني.