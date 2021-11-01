شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قادة العالم مدعوون لـ"إنقاذ البشرية" في قمة المناخ "كوب 26" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الإثنين، مؤتمر المناخ ”كوب 26“ إلى ”إنقاذ البشرية“، في وقت يدق فيه خبراء البيئة ناقوس الخطر.



ويجتمع أكثر من 120 من قادة العالم يوم الإثنين، في غلاسكو للمشاركة في القمة التي تستمر يومين وتقول الأمم المتحدة إنها حاسمة لوضع خريطة طريق لتجنب كارثة احترار مناخي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في افتتاح القمة ”إنها الفرصة الأخيرة وعلينا التحرك حالا“.