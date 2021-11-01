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انتحار فتاة كويتية بسبب "التنمر" على ملامح وجهها

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اليمن العربي- متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت مصادر أمنية في الكويت، إن تحريات المباحث في ملابسات وفاة فتاة عُثر على جثتها في ساحة بناء في منطقة الفنطاس، تشير إلى أنها أقدمت على الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى البناء؛ بسبب تعرضها للتنمر من قبل زميلاتها في المدرسة.

ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن المصادر الأمنية، قولها، إن ”الفتاة البالغة من العمر 15 عاما، وهي كويتية من أم آسيوية، قررت إنهاء حياتها عقب دخولها في حالة نفسية سيئة نتيجة التنمر، حيث توجهت إلى أحد الأبنية في منطقة الفنطاس، المكون من 14 دورا، وألقت بنفسها من فوق سطح البناء“.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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