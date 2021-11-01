شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتحار فتاة كويتية بسبب "التنمر" على ملامح وجهها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت مصادر أمنية في الكويت، إن تحريات المباحث في ملابسات وفاة فتاة عُثر على جثتها في ساحة بناء في منطقة الفنطاس، تشير إلى أنها أقدمت على الانتحار بإلقاء نفسها من أعلى البناء؛ بسبب تعرضها للتنمر من قبل زميلاتها في المدرسة.



ونقلت صحيفة ”الراي“ الكويتية عن المصادر الأمنية، قولها، إن ”الفتاة البالغة من العمر 15 عاما، وهي كويتية من أم آسيوية، قررت إنهاء حياتها عقب دخولها في حالة نفسية سيئة نتيجة التنمر، حيث توجهت إلى أحد الأبنية في منطقة الفنطاس، المكون من 14 دورا، وألقت بنفسها من فوق سطح البناء“.