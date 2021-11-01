مهرجان "الطائرات الورقية" في إكسبو دبي يسعى لتعزيز الاستدامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

ينظم جناح ماليزيا في إكسبو دبي 2020، مهرجاناً ترفيهياً، يهدف إلى نشر التوعية بشأن كيفية اتخاذ كل فرد لإجراءات تدابير الاستدامة والبيئة والحفاظ عليها، وذلك من خلال استخدام طائرات ورقية مصممة على شكل فراشات، وتوزيعها على الزوار، وإطلاقها في الجو.



التأثير الإيجابي لتحقيق الاستدامة

ووفقاً لموقع “ Gulf Today“، دشن الجناح الماليزي فعاليات المهرجان بحديقة الفرسان، الواقعة في منطقة الفرص في موقع إكسبو 2020.

وأشار منظمو المهرجان إلى أن هذا الحدث يضفي جواً من السعادة بين كافة المشاركين في الفعالية، ويُنشئ بيئة من الانسجام والمحبة والتعاون بينهم، عبر إطلاق الطائرات الورقية في الجو وبشكل جماعي.

كما تأتي فعاليات المهرجان ضمن حملة اجتماعية دولية بعنوان ”تأثير الفراشة“، حيث أطلقتها ماليزيا لأول مرة في عام 2017، في مدينة نور سلطان، عاصمة جمهورية كازاخستان.