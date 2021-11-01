شركة هواوي تطلق هاتف "نوفا 9" لصانعي المحتوى في الإمارات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

متابعات_السعودية نيوز

أطلقت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم هاتف "نوفا 9" HUAWEI nova 9 الجديد، المثالي لصانعي المحتوى والذي يتميز بكاميرا فائقة بمزايا عديدة منها تقنية التسجيل المستمر بالكاميرا الأمامية والخلفية، وذلك خلال حفل إطلاق إقليمي أقيم في دبي.



وسيتوفر "نوفا 9" بلون جديد كلياً أطلقت عليه الشركة – اللون رقم 9 – بالإضافة إلى اللون الأسود في الإمارات وبسعر 1,799 درهما.

وسيبدأ تسجيل الطلب المسبق عبر موقع هواوي الإلكتروني وتجار التجزئة المعتمدين في الإمارات بتاريخ 4 نوفمبر، ويضم هدايا بقيمة 980 درهما تشمل سماعات "فري بادز 3" وباقة "بيتال ون" 3 Petal One الخاصة واشتراك بخدمة الأفلام "ستارز بلاي بريميوم" لمدة عام كامل.

ويتميز "نوفا 9" بمجموعة من تقنيات الكاميرا الرائدة بما في ذلك نظام كاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل إلى جانب مرشح الألوان RYYB وتقنية XD Fusion Engine. وتتيح الكاميرا للمستخدم التقاط الصور ومقاطع الفيديو الرائعة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. وتضمن شاشة العرض المنحنية الأصلية ذات الألوان الأصلية بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز والمعالج القوي وعمر البطارية الممتاز وتقنية الشحن فائقة السرعة HUAWEI Supercharge بقوة 66 واط التي توفر تجربة الاستخدام السلسة، بينما تسهل مزايا الجهاز الفائق الاتصال بين الهاتف وأجهزة هواوي الأخرى بسلاسة.

وقال بابلو نينغ، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وأفريقيا: "صممت سلسلة هواتف "نوفا" لتكون أبرز المنتجات ولربط هواوي بجيل الشباب من العملاء.

ومن خلال التحديثات القوية للأجهزة وتكامل نظام التشغيل، ويقدم هاتف "نوفا 9" مجموعة مشوقة من المزايا بما فيها التصميم الرائع واللون الجديد كلياً - اللون رقم 9 –ونظام الكاميرا فائق الرؤية بدقة 50 ميجابكسل والشحن فائق السرعة من هواوي بقوة 66 واط ومزايا الجهاز الفائق المستقبلية. علاوةً على ذلك، توفر تقنية تسجيل الفيديو بدقة 4K وميزة التصوير المستمر بالكاميرا الأمامية والخلفية معاً المزيد من الطرق للمستخدمين لإنشاء مقاطع الفيديو الجذابة والاستجابة للطلب المتزايد على تدوينات الفيديو".

ويحتوي "نوفا 9" على شاشة منحنية ملونة أصلية بقياس 6.57 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وسطح مدبب يتدفق مثل الشلال، مما يقلل من ثخن الحافتين اليمنى واليسرى للحصول على رؤية أكثر غنى. وتستطيع الشاشة عرض 1.07 مليار لون وتتميز بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس 300 هرتز لتحسين الاستجابة.

وتبلغ سماكة "نوفا 9" 7.77 مم فقط ويبلغ وزنه 175 غ. كما يتميز بحلقة Star Orbit Ring المستوحاة من السديم والتي ظهرت لأول مرة في هاتف "نوفا 8". ويأتي الهاتف مع شعار حلقة "نوفا" الذي يبرز حلقة Star Orbit Ring، مما يجعله أكثر بروزاً وجاذبية. وتمثل مزايا التصميم هذه استمراراً لإرث السلسلة وابتكار جديد أيضاً.

كاميرا فائقة

ويتميز نظام الكاميرا الخلفية بكاميرا فائقة الرؤية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا بزاوية واسعة للغاية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو وكاميرا عمق. وتتضمن مستشعر كبير مقاس 1/1.56 بوصة وRYYB CFA بحساسية عالية للضوء، حيث يجمع 40% من الضوء بالمقارنة بمستشعر RGGB القياسي. ويتيح ذلك للمستخدمين التقاط الصور ومقاطع الفيديو الرائعة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، مما يضمن عدم تعريض الأجزاء الساطعة من الصورة للضوء بشكل مفرط بينما تكون المناط

"بيتال ون"

وقامت هواوي بتوفير باقة "بيتال ون" 2.0 الجديدة Petal One هي عبارة عن حزمة اشتراك وتشمل Mobile Cloud والفيديو والموسيقى والمزيد من الخدمات القادمة. وتوفر "بيتال ون" خدمة عضوية متعددة السيناريوهات ويمكن استخدامها على أجهزة متعددة بما في ذلك هواتف هواوي المحمولة والأجهزة اللوحية والأجهزة الذكية القابلة للارتداء. ويستطيع العملاء الحصول عند شراء هاتف "نوفا 9" على عرض خاص يضم اشتراك VIP مجاني لمدة 3 أشهر في HUAWEI Music واشتراك VIP مجاني لمدة شهر في HUAWEI Mobile Cloud بسعة تخزين 200 جيجابايت، أو حسم 30% على HUAWEI Mobile Cloud بسعة تخزين 200 جيجابايت عند الاشتراك لمدة عام.