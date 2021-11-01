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شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان أسماء الفائزين في مسابقة وزارة التعليم لحفظ القرآن الكريم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التعليم، أسماء الفائزين والفائزات في مسابقة الوزارة لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية لهذا العام 1442 هـ – 2021 م، على مستوى المملكة.
وهنأت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة بالتهنئة للفائزين والفائزات في مسابقة وزارة التعليم لحفظ القرآن والسنة لهذا العام.
وقالت في تغريدة عبر “تويتر”: “تعليم مكة بهنيء الطلاب والطالبات الفائزين في مسابقة وزارة التعليم لحفظ القرآن الكريم والسنة النبوية 1442هـ-2021م وتبارك للفائزين والفائزات وأسرهم ومدارسهم.
ونشرت وزارة التعليم أسماء الفائزين والفائزات في مسابقة حفظ القرآن الكريم والسنة كالتالي:
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