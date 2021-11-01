شكرا لقرائتكم خبر عن نقلة في عالم الهواتف..«آبل» تضيف ميزة حوادث الطرق في «آيفون» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أعلنت شركة “آبل” الأمريكية، عن نقلة جديدة في عالم الهواتف، إذ تستعد لإضافة ميزة جديدة في هواتفها الذكية “آيفون”، والتي تتعلق برصد حوادث الطرق. وحسب تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، تعمل “آبل” على جعل هواتف “آيفون” وكذلك ساعاتها الذكية قادرة على اكتشاف حوادث السيارات تلقائيا وقت وقوعها. وأضافت أن هذه الميزة تجعلها تتصل تلقائيا بخدمة الطوارئ في أمريكا “911”. ومن المفترض أن يتم طرح ميزة رصد حوادث الطرق على هواتف “آيفون” وساعات “آبل” في العام المقبل 2022.

كانت هذه تفاصيل خبر نقلة في عالم الهواتف..«آبل» تضيف ميزة حوادث الطرق في «آيفون» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.