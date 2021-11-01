إيلون ماسك يرد على "برنامج الغذاء العالمي": سأتبرع للجائعين حول العام لكن بشرط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

رد الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، على مدير برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، الذي طالبه بالتبرع بجزء بسيط من ثروته كونها قادرة على إنقاذ ملايين الجائعين حول العالم.



وقال ماسك، إنه مستعد للتبرع فورا بمبلغ 6 مليارات دولار للجائعين، كما اقترح مدير برنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي، ”شرط أن تثبت المنظمة أين ستذهب تلك الأموال“.

وجاء رد رئيس شركة ”تسلا“ للسيارات الكهربائية، في تغريدة على شبكة ”تويتر“ نقلتها عدة صحف أمريكية وبريطانية في تحد لاقتراح بيسلي، بأن يقدم ماسك، ومؤسس شركة ”أمازون“ جيف بيزوس، أقل من 1% من ثروتهما لإنقاذ 42 مليون جائع في العالم.

وأضاف ماسك: ”إذا كان بإمكان برنامج الأغذية العالمي، أن يوضح لي بالضبط كيف ستحل 6 مليارات دولار مشكلة الجوع في العالم، فسوف أبيع بعض أسهم تسلا الآن وأقوم بالتبرع بالمبلغ“.

وتابع: ”لكن يجب أن تكون شفافية مفتوحة المصدر حتى يرى الجمهور على وجه التحديد كيف يتم إنفاق تلك الأموال“.