تقرير إخباري يكشف قيمة مجوهرات الملكة إليزابيث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

قال تقرير إخباري، إن ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، تمتلك مجموعة ضخمة من المجوهرات والتيجان الباهظة الثمن.



وأشار التقرير إلى أن ما تملكه الملكة ”يعد من أكثر المجوهرات قيمة التي يحوزها شخص واحد في العالم“، وهو ما يطرح تساؤلا حول قيمتها.

ووفق صحيفة ”ديلي اكسبرس“ البريطانية، يقدر إجمالي قيمة مجوهرات وتيجان الملكة إليزابيث، بحوالي 2.9 مليار جنيه إسترليني ما يُعادل 4 مليارات دولار أمريكي.

وأوضحت أن ”إليزابيث الثانية حصلت على الكثير منها كهدية من شخصيات ملكية وغيرها في العالم“.

ولفتت إلى أن ”أغلى قطعة في تلك المجوهرات هي تاج (أورينتال سيركلت)، الذي يقدر ثمنه بنحو 6 ملايين جنيه ما يُعادل 8.3 مليون دولار أمريكي، والذي كان مملوكا في الأصل للملكة فكتوريا التي توفيت العام 1901“.