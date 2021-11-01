أميرة سعودية تخطف الأنظار خلال رحلة بحرية... صورة

دبي - محمود عبدالرازق - وانتشرت صور الأمير عبد العزيز صحبة ابنته الأميرة، الجوهرة، عبر "تويتر"، أثناء رحلة بحرية في شواطئ مدينة جدة، على متن اليخت الخاص به، وحظيت الصور بتفاعل واسع من المتابعين.

​وكانت مجموعة من الصور، انتشرت مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر الأمير عبد العزيز بن فهد، في غرفة العمليات. وذكرت صحيفة "صدى" السعودية، أن الصور المتداولة وثقت وجود الأمير عبد العزيز بن فهد، بالمستشفى لإجراء عملية جراحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وأشارت الصحيفة إلى أن عملية الأمير كانت لإزالة تجمع دموي سبّبه حادث مروري سابق، وتكللت بالنجاح. وأظهرت الصور، الأمير السعودي، راقدا في السرير ويلوح بيده مشيرًا للكاميرا.

ونشر الأمير عبد الرحمن بن مساعد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، تغريدة، أكد فيها نجاح عملية الأمير عبد العزيز، معلقا: "الحمد لله على سلامتك وعلى نجاح العملية أزال الله عنك كل بأس وحفظك بحفظه".

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