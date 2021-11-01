شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمني يدين استهداف الحوثيين للمدنيين ودور العبادة جنوب مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، استمرار الحوثي المدعومة من إيران في استهداف المدنيين والتجمعات السكنية ودور العبادة في مديرية الجوبة جنوب بمحافظة مارب.

وقال الإرياني - في تصريح اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية - "إن استهداف الحوثي لمسجد ودار الحديث في منطقة العمود المكتظة بالسكان بالصواريخ الباليستية والذي أسفر عن استشهاد 39 مدنيا وإصابة آخرين يأتي ضمن النهج الإجرامي للميليشيا لاستهداف دور العبادة وكل من لا يؤمن بمشروعها الإيراني الطائفي.

وأضاف أن هذه المجزرة المروعة تأتي بعد سلسلة من جرائم القتل الممنهج للمدنيين التي ارتكبتها مليشيا الحوثي اخلال الأيام الماضية في محافظات مأرب وتعز وراح ضحيتها الأبرياء من نساء وأطفال، والقصف المتعمد للتجمعات السكانية من منازل ومساجد ومعاهد، في ظل صمت دولي مطبق غير مفهوم ولا مبرر‏.

وطالب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان، بالقيام بمسئولياتهم القانونية والأخلافية وإدانة ووقف جرائم القتل اليومي للمدنيين، وملاحقة وتقديم المسئولين عنها من قيادات وعناصر مليشيا الحوثي للمحاسبة باعتبارهم "مجرمي حرب".