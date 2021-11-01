الأردن واستراليا يبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية في المجالات كافة ولاسيما البرلمانية

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القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب الأردني المحامي عبدالمنعم العودات، مع السفير الاسترالي لدى المملكة برنارد لينش، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة ولا سيما البرلمانية.

وأكد رئيس المجلس - خلال لقائهما اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - عمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، مشددا على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق مصلحة الشعبين، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.. وأضاف أن الأردن يدخل مئويته الثانية، بخطى ثابتة نحو تعزيز مسيرة الإصلاحات الشاملة ومراجعة وترتيب أولوياتنا الوطنية باستمرار، عبر ما نشهده من خطوات لتحديث القوانين الناظمة للحياة السياسية التي تعد مدخلا لبقية الإصلاحات على طريق توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار والوصول إلى حياة حزبية برامجية راسخة.

وأشار إلى أن الدولة الأردنية استطاعت أن تقدم عبر مائة عام نموذجا لشكل الدولة القوية التي تلاقت فيها الإرادة الرسمية والشعبية نحو هدف جامع عنوانه مصالح الدولة العليا، ولذا كان الأردن عند كل أزمة يخرج أقوى مما كان عليه، ويبرهن أن شرعية نظامه وصلابة جيشه وأجهزته ومؤسساته ووعي شعبه هي سر تماسكه وتجاوزه للعقبات رغم تشعبها في إقليم ومحيط مضطرب.

من جانبه، أكد السفير الاسترالي تقدير بلاده للدور الكبير الذي يقدمه الأردن بقيادة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.. لافتا إلى الدور الأردني الكبير في تحمل أعباء اللجوء.

وأكد التزام استراليا بتقديم مختلف أشكال الدعم والإسناد للأردن.. مشيرا إلى الثقة والتقدير الكبيرين للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في عموم الأسرة الدولية، جراء مواقفه المعتدلة وآرائه الداعية للحوار وتدعيم الأمن والاستقرار في المنطقة