شرطة عسير: ضبط 29 كيلو «حشيش» مخبأة داخل مركبة مواطن

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش، بأن الجهات الأمنية بمركز الضبط الأمني في محافظة رجال ألمع، ضبطت (29) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، مخبأة داخل مركبة مواطن، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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