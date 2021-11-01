ظهور الملكة إليزابيث وهي تقود سيارة قرب قلعة ويندسور‎‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

التُقطت صورة، الإثنين، للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، التي أمرها الأطباء بالراحة لأسبوعين من الواجبات الملكية، وهي تقود السيارة بنفسها حول ضيعتها بقلعة ويندسور.



وتظهر الملكة البالغة من العمر 95 عاما في الصورة المنشورة على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي البريطانية، خلف مقود السيارة بغطاء رأس ونظارة شمسية.

وفي الشهر الماضي، اضطُرت ملكة بريطانيا لإلغاء بعض الارتباطات المزمعة وقضت ليلة في المستشفى؛ بسبب وعكة صحية غير محددة، لا صلة لها بكوفيد-19.